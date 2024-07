Mirabilandia Ferragosto da incubo con ' Suburbia Summer Nightmare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ravenna, 16 lug. - (Adnkronos) - Sei giorni di paura sono quelli che vivranno tutti i visitatori didal 10 al 15 agosto con il nuovissimo. Sei giorni di horror, zombie, mostri, adrenalina per delle giornate, e serate, davvero indimenticabili, fino alle 23. Con il calare delle tenebre, si legge in una nota, il brivido s'impossesserà del Parco divertimenti più grande d'Italia. Nell'area Reset del Parco, infatti, dalle 20, si spalancherà il cancello di, la spettrale città abitata da strane creature. Container misteriosi, il tunnel horror Acid Rain e aree tematizzate saranno a disposizione dei più coraggiosi che potranno aggirarsi tra le celle e le gabbie di un manicomio, avventurarsi in un lazzaretto con annesso obitorio o perdersi in una spettrale tendopoli.