Milano-Cortina | Riesame conferma sequestro e non scioglie dilemma su fondazione

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 lug. (Adnkronos) – I giudici delhannoto ilpreventivo di atti e dispositivi effettuato nella perquisizione della Guardia di finanza, e non hanno ritenuto di affrontare, in questa fase cautelare, ilse la2026 è un ente di natura privata o pubblica. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Il provvedimento respinge dunque il ricorso presentato dalla difesa dell’ex direttore Massimiliano Zuco e segna un punto a favore della procura dinell’inchiesta su corruzione e turbativa d’asta che ha portato a indagare anche l’ex amministratore delegato dell’ente Vincenzo Novari e l’imprenditore Luca Tomassini per presunte irregolarità negli appalti dei servizi digitali, nel periodo in cui Novari era amministratore delegato.