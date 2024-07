Messina la scelta di Damiano Lia sul suo futuro | parole durissime

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Grande delusione perLia, uno dei protagonisti delnella scorsa stagione, rimasto senza squadra e senza aver ricevuto nessuna chiamata dalla società. Il suo contratto con il club peloritano è scaduto lo scorso 30 giugno ma il suoè ancora incerto. Il difensore, in una intervista alla Gazzetta del Sud, ha espresso tutto il suo malcontento: “La mia priorità era rimanere a, ma non ho avuto nessun contatto né col mister né con il direttore sportivo. Ho aspettato tanto ma non si può in eterno, già l’anno scorso ho avuto difficoltà a trovare squadra. Quest’anno abbiamo fatto un buon campionato, qualche offerta arriverà e se ci sarà l’occasione andrò via. Se ilnon si fa sentire non aspetto“. Lia ha commentato anche la situazione societaria: “Non sono mai stato vicino al rinnovo. La situazione non è chiara, si sentono tante voci e non si capisce nulla.