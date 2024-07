Mercato Napoli sfuma il colpo Greenwood | la nuova destinazione del calciatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) In casasi continua a parlare di. Le ultimissime sull’affare legato al possibile acquisto di Mason. Sono giorni importanti per il futuro delsul fronte. La dirigenza azzurra è molto decisa a puntare su calciatori di qualità, capaci di migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, è senza dubbio un allenatore vincente ma necessita di alcuni colpi importanti per rinforzare il gruppo. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio l’attacco, ancor più a causa della cessione di Victor Osimhen che si concretizzerà nei prossimi giorni. Il DS manna avrebbe già individuato alcuni profili ideali, in modo particolare quello di Mason. Ildi proprietà del Manchester United vanta qualità enormi, ma l’affare in entrata starebbe quasi perre.