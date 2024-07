Mbappé presentazione da sogno al Bernabeu | 80mila tifosi del Real Madrid per lui I video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) Kilyansi è presentato alin uno stadiosold out per una cerimonia durata una manciata di minuti. Oltrepersone sono arrivate per salutarlo. Lui ha ascoltato le parole del presidente Florentino Perez prima di rivolgere il suo pensiero dal palco che era stato approntato al centro del campo. Un evento che ha ricordato ladi Cristiano Ronaldo, anche lui accolto da uno stadio pieno (tratto da X)