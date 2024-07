Mattarella | Il mondo ha bisogno di pace la spirale di odio va interrotta In Medio Oriente unica soluzione è quella dei due Stati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Sergiosi è recato in Brasile per incontrare il presidente Lula. Durante la visita il Capo dello Stato ha ricordato i temi al centro dell’Agenda internazionale, come “i cambiamenti climatici, la transizione energetica, la sicurezza alimentare” e anche “l’impegno indispensabile per il superamento delle disuguaglianze”. “Sono questi i temi su cui si decide il futuro delle giovani generazioni e di quelle che verranno in seguito”, ha specificato. Con Lula, ha detto“abbiamo anche parlato, naturalmente, di questioni allarmanti che contrassegnano la vita internazionale. Particolarmente per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, sorprendentemente scatenato con un’aggressione da parte di un membro permanente del Consiglio di sicurezza: la Federazione russa. E per quanto riguarda la condizione del conflitto israelo-palestinese”.