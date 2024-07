Mascherine anti-Covid non a norma sequestri nelle province di Lucca e Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 –milionari anchediper la maxi operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e del Gruppo di Savona della Guardia di Finanza. L’accusa nei confronti di una società per azioni e una Srl, opernella provincia di Brescia, è quella di aver fornito alla struttura Commissariale Nazionale, costituita per l'emergenza da-19, circa 165 milioni dinon conformi ai requisiti di legge, conseguendo un profitto illecito quficato in oltre 35 mlioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Brescia, e un decreto di perquisizione emesso dalla Procura Distrettuale lombarda, nei confronti delle due società e dei rispettivi legali rappresent