Marcuzzi versione bodyguard E De Angelis spia in Citadel | Diana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Film, serie, show, sport live, il tutto per un "intrattenimento globale e, allo stesso tempo, una partita diversa da giocare". Marco Azzani, Country Managing Director, di Prime Video, ha annunciato le novità in arrivo. Come i film Natale senza Babbo, Non è un paese per single e Cuori magnetici, gli show The Traitors e Red carpet - Vip al tappeto con Alessia, che nel game show sarà non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Tra le serie grande attesa per, in arrivo il 10 ottobre, con protagonista questa volta Matilda Dein, nel cast internazionale attori come Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, - e ancora la serie animata Il Baracchin, un nuovo progetto di Maccio Capatonda e il ritorno di LOL: Chi ride è fuori S5 e di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2.