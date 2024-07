Mantova violentata a turno dal branco | assolti cinque ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Nessune nessuno stupro di gruppo, o almeno non è stato provato: è finito con una sentenza di assoluzione con formula piena, il processo agiovani, quattro di Suzzara e uno di Pegognaga, due centri della Bassana. Erano tutti accusati di aver violentato una ragazza del Cremonese, all’epoca dei fatti poco più che sedicenne, in cura per problemi psichici, dopo averla invitata a una festa di compleanno in un appartamento di Suzzara. La vicenda risale al maggio del 2021. Lana aveva ricevuto l’invito al party di compleanno nelno ed era stata accompagnata a destinazione da un amico. Una volta nell’appartamentodei settepresenti, tra i 20 e i 23 anni d’età, avrebbero approfittato adi lei. Poi i contorni della vicenda sfumano.