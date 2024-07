Maltrattamenti e torture contro i disabili nel centro gestito dalla Croce Rossa 10 arresti a Roma | Una galleria dell’orrore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Una vera e propria “” nel Cem. Si tratta di undi educazione motoria dedicato in particolar modo ai. Dieci gliper, a vario titolo. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di via in Selci. Per uno degli operatori c’è anche l’accusa di violenza sessuale. A cinque contestati anche isu persone deboli.