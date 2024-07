Madrid in festa | Morata dà la coppa a Maria Camano bambina affetta dal sarcoma di Ewing

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Nel bagno di folla che ha accolto la nazionale spagnola nel pieno centro di(a Cibeles) per festeggiare la vittoria a Euro2024, il momento più emozionante ha come protagonisti AlvaroCarmano, unadi 11 anni tifosa dell’Atleticoda undi(da quando ne aveva 7). “Siamo molto felici di averti qui con tutti noi, lo sai che te l’ho detto tante volte. Alla fine giochiamo a calcio, te lo ripeto ancora: ce lo insegni ogni giorno, ad Alex, a me, cosa significa lottare nella vita e cosa significa essere un supereroe nella vita, voglio ringraziarti qui davanti a tutti e fare una bella foto qui con la”. Laè salita sul palco accompagnata da Alex Baena – calciatore del Villarreal – ed è stata acclamata dalle migliaia di tifosi con cori e applausi.