Lorito UniNa | Pharmatech Academy conferma Napoli capofila

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 lug. (Adnkronos Salute) - "si ricittànella ricerca, questa è una delle accademie forse più specialistiche che abbiamo, che riguarda il futuro. Di questi temi", come Rna e terapia genica, "non si parlava prima del Covid, quindi è veramente una novità che riguarda il mondo del lavoro, le opportunità di lavoro e la salute pubblica". Lo ha detto Matteo, rettore dell'Università degli Studi diFederico II, intervenendo oggi nel capoluogo partenopeo in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi della, il primo corso di studi italiano dedicato al pharma dell'Università degli Studi diFederico II, nato per volontà e sostegno del Centro nazionale di ricerca sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia Rna (Cn Rna & Gene Therapy), con i fondi del Pnrr.