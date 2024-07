L' omicidio di Pierina Paganelli arrestato il vicino di casa Dassilva

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - Il 34enne senegalese Louisè statoa Rimini per l'della 78enne, la sua vicina uccisa il 3 ottobre scorso nel garage dicon 29 coltellate. Secondondo gli investigatori,temeva che la pensionata scoprisse la sua relazione con la nuora della donna. Gli agenti della Squadra Mobile di Rimini diretta dal commissario capo Marco Masia lo hanno prelevato all'alba dal suo appartamento in via del Ciclamino.è l'unico indagato per il brutale assassinio: nel disporne l'arresto pervolontario pluriaggravato, il Gip ha ritenuto la sussistenza delle tre aggravanti contestate, ritenendo cheabbia commesso il fatto per futili motivi, agito con crudeltà nei confronti della vittima e per avere approfittato di condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa.