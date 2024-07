LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | possibile arrivo allo sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sedicesimadelde. Sarà l'ultima occasione dei velocisti prima delle tappe di montagna e della cronometro conclusiva a Nizza. Unasostanzialmente piatta che comincerà da Gruissan per arrivare a Nîmes dopo 188.6 chilometri e 1200 metri di disllo. Nessuna difficoltà altimetrica nella prima parte, mentre un po' di movimento nella seconda parte con il traguardo volante di Le Matellettes e poi il GPM di quarta categoria della Cote de Fambetou (1.2 km al 5%). Poi sarà un lungo avvicinamento verso la presumibile volata di gruppo. Jasper Philipsen sarà ancora il principale favorito: il belga è già andato a bersaglio due volte in questa Grande Boucle, a Saint-Amand-Montrond e a Pau.