LIVE – Napoli-Anaune Val di Non 1-0 amichevole 2024 DIRETTA

(Di martedì 16 luglio 2024) Alle 18:00 di oggi, martedì 16 luglio,Val di Non scenderanno in campo al ‘Comunale’ di Dimaro. Si tratta del prim0 testdei partenopei di Antonio Conte, che vuole vedere già segnali positivi dalla sua squadra. Aspettando novità dal mercato, sia in entrata che in uscita, c’è curiosità per vedere all’opera i volti nuovi. Buongiorno non è ancora a Dimaro, mentre Rafa Marin ha accusato crampi nei giorni scorsi. Chi sicuramente scenderà in campo è Leonardo Spinazzola, che è pronto a lottare con i concorrenti per il posto da titolare sulla sinistra. In attacco occhi puntati su Osimhen che in questi giorni ha parlato tanto con Conte, in attesa di possibili offerte dal Psg o dalla Premier. La sua partenza fino a poche settimane sembrava certa, ma la situazione potrebbe cambiare.