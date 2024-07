LIVE – Italia-Argentina | amichevole volley maschile martedì 16 luglio 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Latestualedidi. Archiviato l’ultimo test match femminile, tocca alla Nazionaledi Fefé De Giorgi scendere in campo per testarsi a poche settimane dall’esordio alle Olimpiadi di Parigi. Giannelli e compagni si confrontano ora con la compagineallenata da Marcelo Rodolfo Mendez, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale dellaball Nations League come gli azzurri, nel primo dei due test match in programma. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 di16al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita-Serbia difemminileaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.