LIVE Berrettini-Cachin 3-4 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | l’azzurro cancella una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scambio prolungato chiuso dal recupero di dritto dell’argentino che termina di poco in corridoio. 4-4 Game. Secondo ACE consecutivo dell’italiano. 40-0 Primo ACE di Matteo. 30-0 Servizio e dritto vincente del. 15-0 Prima esterna e smash a rimbalzo a bersaglio per il romano. 4-3 Game. Scappa via la risposta con il dritto in chop di. 40-15 Sulla riga la risposta di rovescio del. 40-0 Altro vincente di Bell Ville, che piazza la volèe a campo aperto. 30-0 Dritto in contropiede vincente del sudamericano. 15-0 Servizio, dritto e smash a segno per l’argentino. 3-3 Game. Di un soffio lungo il dritto inside in di, che torna ora alla battuta. AD-40 Servizio vincente di Matteo. 40-40 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio del romano.