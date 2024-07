Lenergia Spa ha aderito al progetto di Fondazione Veronesi Vivere in salute

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 luglio 2024) “Prevenzione al maschile e al femminile” è il seminario organizzato lo scorso 10 luglio dall’aziendae rivolto ai suoi dipendenti e alla rete commerciale, per fare divulgazione su un tema molto sensibile come la prevenzione oncologica. Terni,16 luglio 2024.Fare ogni giorno le scelte più salutari per il nostro corpo è il modo migliore per