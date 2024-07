L' energia fa capolino in Piazza Affari -33% in 6 mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L'fain, con un calo del 3,3% di capitalizzazione nei primi 6dell'anno. Nello stesso periodo l'indice Ftse Mib, che comprende i titoli a maggior capitalizzazione e vale circa l'80% dell'intero listino milanese, ha segnato un rialzo dell'8,6% e l'indice Ftse All Share, che rappresenta l'interro listino, e del 4,79%. Secondo un'analisi del centro studi di CoMar, alla fine del 1/o semestre dell'anno le società dell'quotate capitalizzavano 176,1 miliardi di euro, rappresentando il 21,9% dell'intero listino (Ftse All Share). Il loro peso è sceso insieme alla loro capitalizzazione, che al 1 gennaio era di 182,1 miliardi di euro e al 1 luglio è risultata essere poco sotto quota 176,1 miliardi. Un conto che riguarda in qualche modo anche lo Stato, che risulta essere socio rilevante della maggior parte di esse.