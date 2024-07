Le finali perse costano il posto a Southgate | si è dimesso da ct dell' Inghilterra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) Garethha fatto un passo indietro. La finale'Europeo di Germania persa contro la Spagna, tre anni dopo aver visto l'Italia di Mancini festeggiare a Wembley dopo i calci di rigore, lo hanno convinto a non proseguire la sua avventura da commissario tecnicoa nazionale inglese.ha atteso qualche giorno dopo la delusione per annunciare la sua decisione: si ècon effetto immediato. Sarà un altro allenatore a guidare l'sulla strada che porta al Mondiale del 2026 dove la squadra si dovrà presentare comunque da favorita e non da outsider. L'addio arriva dopo quasi otto anni e 102 panchine.ha fatto un buon lavoro, ma è mancato il colpo finale perché non è stato capace di cancellare la maledizione del trionfo che manca dal Mondiale del 1966 e che è diventato un tabù insopportabile per tutti i tifosi inglesi.