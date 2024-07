Lavori al parco in piazza del mercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Chiuso perildidela Pioltello. È cominciato il restyling del polmone verde e l’Amministrazione ha messo i lucchetti ai cancelli, "questione di incolumità", spiega Saimon Gaiotto, vicesindaco con delega aipubblici. Durata stimata dell’intervento, un mesetto, salvo imprevisti dovuti al meteo ballerino, se la pioggia ricominciasse, sarebbe necessario sospendere. Il giardino sarà completamente rimesso a nuovo: dal fondo in gomma anti-trauma per permettere ai più piccoli di divertirsi in sicurezza, ai vialetti e alle recinzioni, il restyling sarà completo. Verranno smontati anche i giochini, puliti, riverniciati e, se rovinati, sostituiti. La spesa complessiva è di 150mila euro. "La sistemazione rientra nel piano ordinario della manutenzione degli spazi verdi - aggiunge il vicesindaco -.