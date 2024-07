l’attore ricevuto in comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) ASSISI – L’ attore statunitense Jim Caviezel, protagonista, fra l’altro, nella sua carriera, del film "La Passione di Cristo" diretto da Mel Gibson è stato ospite di Assisi ed è statodal sindaco Stefania Proietti nella sede municipale di Piazza del. Un incontro cordiale e intenso, voluto dalche è venuto in Italia per visitare alcuni luoghi spirituali e nella sua agenda non poteva mancare Assisi, la città della pace che ha dato i natali a San Francesco, gigante della Chiesa. Insieme a lui erano presenti la moglie e i tre figli. Jim Caviezel ha ricordato come aveva già fatto visita alla città di San Francesco una ventina di anni fa.