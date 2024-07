La pettinatura anti caldo perfetta per le cerimonie d' Estate è in stile Royal Box

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 luglio 2024) Per assistere alla finale maschile di Wimbledon tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, Pippa Middleton ha scelto il look delle grandi occasioni pubbliche. Un look semi raccolto impeccabile senza un filo fuori posto, perfetto per completare gli outfit elegdella stagione calda.