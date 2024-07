La complessità di J D Vance Chi è il vicepresidente scelto da Trump

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) Ci sono due modi per cercare di capire e giudicare J.D., il giovane senatore dell’Ohio che Donaldvuol portare con sé alla Casa Bianca comese vincerà le elezioni di novembre. C’è chi lo ritiene un trasformista, ambizioso, capace di reinventarsi più volte nel corso della vita pur di avere successo e visibilità. E c’è chi lo considera un personaggio complesso, da non ridurre a semplificazioni, disponibile a cambiare sponda per convinzione, non necessariamente solo per dare la caccia al potere. Da quandoè diventato una celebrità nel 2016 per il suo best seller “Hillbilly Elegy” (Elegia Americana), è accompagnato da detrattori e fan che dibattono su questa duplice lettura: trasformista o complesso? Quel che è certo è che a 40 anni ancora non compiuti, J.D.