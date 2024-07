La catastrofe umanitaria del Sudan con 25 milioni di sfollati e 256 milioni di persone martoriate da fame e guerra

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 16 luglio 2024) A quindici mesi dall’inizio delle ostilità, ilsta affrontando una crisi alimentare senza precedenti nella storia del paese. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) e il Programma alimentare mondiale del Palazzo di vetro (Wfp) denunciano il rapido deterioramento delle condizioni di vita della popolazione, soprattutto dei bambini, per l’insicurezza alimentare, creata dallacivile, la terza ormai, che devasta il paese dal 15 aprile dello scorso anno. Le agenzie internazionali si sono mobilitate per fornire una rispostaal Paese e agli Stati confinanti, «dove oltre 2,5dihanno cercato rifugio», si legge in un comunicato dell’Unicef, diffuso lo scorso giugno.