Johnny Depp di nuovo innamorato | ecco chi è l'estetista che ha studiato da 'spia russa' con cui è stato avvistato

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 16 luglio 2024) A due anni dal processo (vinto) per diffamazione contro l'attrice ed ex moglie Amber Heard,nuovamente? Con certezza sappiamo che èavvidi recente insieme a Yulia Vlasova, giovanedi 28 anni. Il divo hollywoodiano, che ha compiuto 61 anni poche settimane fa, in verità secondo quanto ri