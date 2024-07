Jasmine Paolini un sabato pomeriggio senza precedenti | chi ha fatto il botto in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Wimbledon) Anno d'oro per le reti Sky che, avendo puntato sul tennis già in tempi non sospetti, “monetizzano” un anno formidabile sia in senso di immagine che di audience accumulata torneo dopo torneo. A snocciolare gli ultimi dati ci pensa l'Auditel che parla di una media di 1 milione di spettatori e del 10% di share (da moltiplicare per 3 se fosse stata on air su un canale generalista) ottenutocon la finale femminile di Wimbledon tra la nostrae la ceca Barbora Krejcikova. Un risultatoper la pay tv che doveva misurarsi con la concorrenza del canale YouTube di Wimbledon che trasmetteva in chiaro il match. Al netto di tutto, OmnicomMediaGroup segnala diversi picchi vicini al 15% di share.