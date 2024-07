Italia Longeva aumenta assistenza a domicilio ma servono più cure sul territorio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Cresce, anche se poco, l'domiciliare (Adi) degli anziani fragili, ma è fondamentale potenziare lesulper non subire la pressione demografica. Nei prossimi 20 anni, si stima, saranno all'incirca 6 milioni gli over 65 soli e a rischio di isolamento. Oggi il 64% delle persone con demenza, tra le prime cause di perdita di autonomia negli anziani, non viene preso in carico in una struttura sociosanitaria, con un onere fortissimo per milioni di famiglie. Va poi considerato che, laddove c'è menodomiciliare,no gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri inappropriati e, dunque, la spesa a carico del servizio sanitario.