Iss | Acqua rubinetto sicura e sostenibile ma 1 italiano su 3 non si fida

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - L'potabile nelle case italiane è: i controlli effettuati indicano, negli ultimi 3 anni, che è conforme ai parametri indicati dalla legge in quasi il 100% dei casi. Lo certifica il primo rapporto elaborato dal Centro nazionale per la sicurezza delle acque (Censia) dell'Istituto superiore di sanità, presentato oggi. Il rapporto, realizzato sulla base dei dati prodotti dalle Regioni italiane insieme al Sistema nazionale per la protezione ambientale e coordinato dal ministero della Salute e dall'Iss, ha esaminato i risultati di oltre 2,5 milioni di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche condotte in 18 regioni e province autonome, corrispondenti a oltre il 70% della popolazione italiana, tra il 2020 e il 2022.