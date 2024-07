Inps nel 2023 spesi 669 miliardi per Rdc -1686%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Nell'ha speso per il reddito e la pensione di cittadinanza 6.688 milioni con una riduzione del 16,86%, pari a 1.350 milioni, rispetto al 2022. Il dato, contenuto nel Rendiconto presentato oggi dal Civ dell', è legato alla stretta sui cosiddetti occupabili con la possibilità per le famiglie senza minori, disabili o persone over 60 non in situazione di disagio di avere al massimo nell'anno sette mesi del sussidio. "Le spese per l'inclusione sociale, si legge, sono rimaste sostanzialmente invariate (+0,3) ma con un calo di 1,35del Reddito e della pensione di cittadinanza e un aumento di 1,08per le prestazioni di invalidità civile".