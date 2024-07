Incontro Ue-Libia al Forum transmediterraneo sulla migrazione

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 16 luglio 2024) Domani, mercoledì 17 luglio, il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, sarà a Tripoli in, per partecipare aldove incontrerà il Primo ministro libico, Abdul Hamid Dbeibeh, e terrà consultazioni ad alto livello con membri del governo libico. Ilè organizzato dal governo libico con l’obiettivo di confrontarsi sugli sforzi compiuti per risolvere le cause delle migrazioni, di lotta contro il traffico di esseri umani, di rimpatrio ed evacuazione dei migranti dai paesi di transito, di sistemi di protezione, di gestione delle frontiere e di promozione della cooperazione tra i paesi d’origine, di transito e di destinazione in Africa ed Europa.