Incidente a San Colombano al Lambro | camion finisce in un fossato un ferito e traffico rallentato

(Di martedì 16 luglio 2024) Sanal(Milano), 16 luglio 2024 –fuori strada sulla provinciale, un. L’si è verificato, per cause al vaglio della polizia locale, sulla strada provinciale 234 Mantovana di Sanal. Tratta che collega il paese a Orio Litta. Il mezzo è stato segnalato all’altezza della località Mostiola e al confine con Chignolo Po, nel Pavese. Si tratta di unche viaggiava in direzione Pavia e non è rimasto in carreggiata, finendo con la motrice di traverso fuori strada, in unprivo d’acqua. La centina alle sue spalle è invece rimasta dritta, ma sempre fuori dalla carreggiata, nel verde. La municipale, per consentire l’intervento, ha quindi predisposto la circolazione a senso unico alternato, dato che i mezzi di soccorso hanno occupato una carreggiata.