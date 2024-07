’Il piano antenne è un grande flop’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) “Un altro goal alla giunta sul tema, a spese del Comune: Cristina Consani è inadeguata al ruolo di assessora all’Ambiente e si deve dimettere”. A sostenerlo sono i gruppi di opposizione del centrosinistra (Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra con - Sinistra civica ecologista, Lucca è unnoi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare). “Avevamo previsto che la serie la Giunta Pardini ’dilettanti allo sbaraglio’ si sarebbe arricchita di nuovi episodi. Ma non immaginavamo così in fretta e ancora in merito all’installazione di nuove. E infatti, ecco di nuovo la notizia che il Tar ha respinto un nuovo ricorso del Comune, ancora una volta reo di aver fatto decorrere ancora una volta i termini del silenzio assenso di fronte alla richiesta di autorizzazione di un gestore, stavolta in centro storico“.