IA | avvocati Qlt ‘Act europeo fa chiarezza ora reskilling nelle aziende’

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “La pubblicazione dell’AI Act sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresenta un risultato importante perché le norme chiariscono innanzitutto la definizione di sistema di intelligenza artificiale, inteso come ‘un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabile e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall?input che riceve come generare output’. Proprio alla luce di questa definizione sarà importante undelle risorse in azienda e una formazione specifica per comprendere come elaborare gli input corretti al fine di ricevere i migliori output e aumentare la produttività”. Lo dichiara, in una nota, l’avvocato Francesco D’Amora, responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro dello studio legale Qlt Law & Tax.