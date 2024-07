I francesi di Fnac lanciano un' opa su Unieuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il gruppo francese-Darty, assieme alla società Ruby Equity Investment, lancia un'opa sulla catena di negozi di elettronica. L'offerta per ogni azione della società di Forlì prevede 9 euro in denaro e 0,1 azioni di-Darty di nuova emissione quotate sulla Borsa Euronext Parigi. Il premio per gli azionisti è del 42% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni al 15 luglio 2024 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la pubblicazione della presente Comunicazione), pari a 8,45 euro. Il gruppo francese-Dary punta a creare "un rivenditore leader in Europa nel settore della vendita al dettaglio di elettronica di consumo ed elettrodomestici nell'Europa occidentale e meridionale (Francia, Italia, Iberia, Benelux, Svizzera), con oltre 10 miliardi di neuro di ricavi".