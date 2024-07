Guadagni e successo | le stelle di Branko il segno che si gioca la ricchezza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ecco "Ledi", l'oroscopoperdi martedì 16 luglio Ariete L'estate comincia a bruciare nel vostro cuore: forti appetiti in amore, piaceri della gola, vita sociale, viaggi, voglia di vacanza. Venere è in pieno splendore in Leone,che occupa il settore della fortuna nel vostro oroscopo, importante la vivace posizione di Giove in Gemelli, dove fra tre giorni entra anche Marte. Tutti questi transiti ci consentono di prevedere un giorno e un intero periodo molto piacevole per la vita sentimentale. Migliora la situazione economica. Mercurio consente di prendere decisioni intelligenti e produttive nel lavoro. Toro Il contributo dato all'ambiente professionale non è stato ancora ripagato adeguatamente.