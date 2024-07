Grandi festeggiamenti a Casa Ronald Tanti aiuti per la migrazione sanitaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Sono quasi 1900 le famiglie che dal 2013 sono state accolte dalla. La struttura, a servizio dell’Ospedale Meyer, ha celebrato i suoi 11 anni di attività e i 25 anni in Italia di Fondazione, per la prima volta con un concerto Candlelight by Fever. Il quartetto d’archi "Ligatura" si è esibito suonando musiche da film, partendo da "C’era una volta in America" di Ennio Morricone a "Nuovo Cinema Paradiso". Questo importante anniversario è stato incorniciato dalla presenza istituzionale e dalla lunga visita alladi Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ha ringraziatoper l’azione importante che svolge oggi e in futuro a servizio dei maggiori ospedali, per dare conforto e supporto alle famiglie. Ringrazia e conferma il supporto a quest’azione di sussidiarietà svolta dal privato sociale, importante quanto il lavoro di cura del medico.