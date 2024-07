Gli affitti brevi continuano a crescere | +156 in sei mesi Giro d’affari di 24 milioni

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 16 luglio 2024) L’ANALISI. Effetto turismo: in Bergamasca gli alloggi su Airbnb sono passati dai 3.048 dello scorso dicembre ai 3.525 di giugno. Sono 145 case in più solo in città, dove si concentra il 38,3% delle strutture extra-alberghiere.