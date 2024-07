Gioia Tauro Top Model è il nuovo singolo di OB

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 luglio 2024) Dal 19 luglio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “TOP”, ildi OB. “Top” è un brano autobiografico che rispecchia perfettamente lo stile di vita di OB che racconta ciò che vive tutti i giorni, quello che ama e quello che i ragazzi d’oggi amano. “Top” è frutto di un duro lavoro da parte sua e da parte di tutto il suo team. L’artista fa parte di RC VOCE PRODUZIONE Scuola di Alto Perfezionamento Canoro diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale. Commenta l’artista a proposito del brano: “Non vedo l’ora che esca Top, che è il mio 3º inedito, in stile cassa dritta! Ne sentirete delle belle! Amate la Tope scatenatevi ogni volta che la sentirete in radio o con i vostri amici”. Biografia Ossama Benkhalqui in arte OB viene dain provincia di Reggio Calabria.