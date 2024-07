Gentiloni Von der Leyen merita il secondo mandato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il voto di giovedì, che era già il voto più importante nella storia del Parlamento europeo, diventa ancora più importante” perchè “il confronto politico prima era tra chi voleva rimanere nell’Ue e chi ne voleva uscire. Adesso è tra chi vuole più Europa e chi vuole meno Europa”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo, per il quale von deril. Per il bilancio positivo di questi cinque anni, per come sono stati affrontati i due ‘cigni nerì della pandemia e della guerra. La Commissione avrebbe potuto mantenere una linea minimalista, persino in ragione dei trattati che sulla sanità non assegna alcuna competenza all’Ue e per il tabù del debito comune. Invece il ruolo della Commissione si è rafforzato.