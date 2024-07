Fiumicino iniziano i lavori di pulizia sul Ponte della Scafa e nei due sottopassi di Aranova

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024- A seguito dell’intervento del Sindaco Mario Baccini, Anas avvierà domani, 17 luglio, ididei guardrail e delle rampe d’accesso lungo l’intera via, da via dell’Aeroporto fino al. Questo intervento, oltre a migliorare la viabilità, è fondamentale per garantire la sicurezza antincendio dell’area. Inoltre, il 22 luglio, Anas eseguirà lae lo sfalcio dell’erba nei duedi: uno situato in Via Galtelli, direzione Aurelia, e l’altro nel sottopasso pedonale davanti Largo Goni in Via Pompeati Lucchini. Iin oggetto rientrano nel programma di manutenzione e sicurezza che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Anas, sta portando avanti per migliorare la vivibilità e la sicurezza stradale del territorio. “Siamo molto soddisfatti di vedere questi interventi prendere il via.