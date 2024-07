Firenze caldo infernale in centro Tutti in coda al fontanello in piazza Signoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Bollino rosso, percepito incandescente.nella morsa del granderibolle. E inc’è chi fa lo slalom per assicurarsi una passeggiata all’ombra e chi, con pazienza, attende il proprio turno per riempire la borraccia laaccanto all’ingresso di Palazzo Vecchio. Refrigerio-manna per le migliaia di turisti che in questi giorni, sprezzanti della fatica, hanno deciso di visitare l’immenso patrimonio artistico della città sotto 40 gradi battenti. Acqua bene prezioso. Soprattutto quando ile la sete, come in questi giorni, attanagliano. In più da considerare è l’ingente quantitativo di plastica risparmiata grazie all’erogazione dei fontanelli ormai diffusi in diverse zone della città. Gassata o naturale, quale che sia la scelta la tappa a questo dispositivo salvifico è ormai d’obbligo.