Fiamme in cantiere a Monreale | furgone distrutto indagini in corso

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 16 luglio 2024) Questo articoloininè stato pubblicato su Diretta Sicilia Aquesta mattina si è sviluppato un incendio all’interno di unedile situato in via Palermo. Le, divampate per cause ancora sconosciute, hanno avvolto unposteggiato nell’area di lavoro, danneggiandolo gravemente. Immediato l’intervento (live.it)