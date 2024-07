Festival del Pensare Il mondo che cambia focus della X edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Il “del“ spegne le prime dieci candeline con un’che vuole rispondere a una domanda dalle mille risposte: “in cheviviamo?“. A parlarne saranno i vari ospiti che si alterneranno sul palco, tra i quali ricordiamo Christian Raimo, Cristina Manetti, Annalisa Corrado, Massimo Polidoro e Guido Saraceni. Un modo per riflettere suimenti legati alle tecnologie, in particolare alle sfide che si aprono sull’intelligenza artificiale (e che daranno il via alle danze), sulle guerre in corso, ma anche sulla democrazia in crisi. Unche quest’anno si svolgerà da giovedì 18 a lunedì 22 e che avrà come ambientazione il Teatro Aperto di Casale Marittimo, immerso tra gli olivi. Location speciale per il dibattito del 21 luglio sullo sguardo al femminile, con un panel composto da sole donne: il piazzale belvedere di Montescudaio.