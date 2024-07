Festa del gelato a Casalecchio | 14 punti di ristoro e la biciclettata del gusto Forza Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Tre giorni dialdelartigianale da venerdì a domenica nel centro didove va in strada la 19esima edizione della rassegna gastronomica più fresca della stagione. Con 14dia base del più goloso degli alimenti estivi, la cittadina sul Reno diventa capitale deldal 18 al 21 luglio, ma anche regina dell'estate, perché nelle piazze tra la Porrettana e la via Marconi sono in programma diversispettacolo: danza, musica di intrattenimento, concerti, animazioni, banda e percussionisti. Con la partecipazione di negozi, bar, ristoranti e associazioni del territorio. Ad organizzare lala società Eventi, che nel 'parcheggione' a lato della Casa della conoscenza colloca il palco centrale per i tre concerti clou dell'evento.