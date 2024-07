Ferrarelle presentato Bilancio Sostenibilità 2023

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano, 16 lug. - (Adnkronos) -Società Benefit – quarto player nel settore delle acque minerali in Italia – presenta ildi, che - si sottolinea in una nota - "conferma il massimo impegno nel generare valore per la società e il territorio: oltre ad un nuovo miglioramento del proprio punteggio BIA (Benefit Impact Assessment) a 87.7 punti, quest'anno viene anche raggiunto circa 1 milione di euro tra attività e progetti a carattere sociale, donazioni economiche e in-kind".