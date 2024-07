Federico Zampaglione presenta The Well | Mi sento come dottor Jekyll e Mr Hyde

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) «Mie Mr.».viaggia a cavallo tra due mondi: musica e cinema. È stato ospite nell'edicola degli artisti de Il Tempo per parlare del suo nuovo film horror «The» in uscita il 1° agosto nelle sale italiane. Poi la pellicola debutterà anche in altri 104 Paesi nel mondo. (Carlo Antini)