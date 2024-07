Farmaci Altroconsumo | più di 1 italiano su 3 non li trova nei tempi giusti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Mi spiace, il suo farmaco non c'è e non sarà disponibile a breve". E' la risposta arrivata nell'ultimo anno al 34% degli italiani, secondo una nuova indaginesui medicinali mancanti. E idi attesa hanno causato problemi al 52% delle persone, con il 17% che ha aspettato anche più di 7 giorni per ottenere il farmaco. Già l'indagine pubblicata nel 2021, riferita alla carenza dell'anno precedente - ricorda l'associazione consumatori in una nota - rappresentava una situazione critica ed evidenziava la necessità di una tempestiva soluzione, anche in funzione dell'impatto peggiorativo esercitato dal Covid, a livello europeo. Nel 2023 gli italiani hanno dovuto affrontare la mancanza dimolto diffusi come analgesici e antidolorifici (nel 15% dei casi), antibiotici e antivirali (7%).