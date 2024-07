F1 prove libere GP Ungheria 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) La F1 torna in azione dopo una settimana di stop e lo fa con il Gran Premio di. L’evento, ospitato ormai da diversi anni dal circuito dell’Hungaroring di Budapest, marca la tredicesima tappa del campionato. La categoria proviene da un’intensa triple header e si appresta a correre un weekend conzione tradizionale. La tabella di marcia vedrà dunque andare in scena tre sessioni di, una di qualifiche e infine la gara. I piloti scenderanno in pista, per la prima volta, venerdì 19 luglio con le prime due sessioni di. La prima finestra è intra le 13:30 e le 14:30, mentre la seconda avrà inizio alle 17:00, per poi concludersi un’ora più tardi, alle 17:00. Infine, l’ultima sessione è prevista per la giornata di sabato, con il semaforo verde della pitlane pronto a scattare alle 12:30.