F1 GP Ungheria 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) La F1 si ferma per due settimane prima di volare a Budapest, dove andrà in scena il Gran Premio di. Il Circus lascia Silverstone dopo tre intense settimane di gare consecutive, per raggiungere l’Hungaroring, dove l’ultimo vincitore risulta essere Max Verstappen. L’olandese qui aveva dominato il fine settimana, vincendo con 33 secondi di vantaggio nei confronti di Lando Norris. Il fine settimana di gara avrà inizio il 19 luglio con le prime due sessioni di prove libere. I piloti scenderanno in pista per la prima volta alle 13:30, per poi tornare in macchina in occasione della seconda sessione, inper le 17:00. L’ultima finestra di prove libere è prevista per sabato 20 luglio alle 12:30 e il weekend entrerà poi nel vivo nel pomeriggio, con le qualifiche attese a partire dalle 16:00. Infine, la gara si disputerà alle 15:00 di domenica 21 luglio.